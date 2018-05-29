Тренер сборной Австрии отметил нескольких российских футболистов

Наставник сборной Австрии Франко Фода поделился ожиданиями от матча с Россией.

"В сборной России несколько хороших футболистов, они быстро переходят из обороны в атаку, хорошо прессингуют. Хочу отметить следующих игроков: Смолова, Дзагоева, Головина, Ерохина и Самедова, который играет на правой бровке" - цитируют Фоду российские СМИ.

Товарищеская игра между Австрией и Россией состоится 30 мая.

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