Тренер сборной Азербайджана подтвердил наличие переговоров с ЦСКА

Московский ЦСКА работает над приглашением тренера вратарей сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко.

46-летний специалист в комментарии Azerisport подтвердил, что ведёт переговоры с армейцами.

"Неожиданно поступило такое предложение. В первую очередь, я связался с исполнительным вице-президентом АФФА Эльханом Мамедовым и поинтересовался у него, как он на это смотрит. Благодарен ему, что хорошо воспринял. Это плюс и для Азербайджана, ведь его представитель может оказаться в большом российском клубе с традициями. Посмотрим, как ещё отреагирует Джанни Де Бьязи.

Возможно совмещение. Этот вопрос ещё не решён. Надо сделать выбор - либо совмещение, либо только работа в клубе. Будет принято решение, которое устроит обе стороны. Вопрос решится в ближайшие пару дней, ведь 17 января ЦСКА собирается. Клуб не против совмещения. Они даже официально предложение в АФФА сделали от имени президента московского клуба. Должны прийти к обоюдному решению.

В ЦСКА знают меня не понаслышке. Но, думаю, Игорь Акинфеев посоветовал клубу, ведь мы вместе с ним играли за эту команду. Я завершал карьеру, когда он только начинал. Я уже говорил с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко, и он сказал, что слышал обо мне положительные отзывы", - сказал Крамаренко.

Напомним, что в конце декабря тренерский штаб ЦСКА покинул Сергей Овчинников, который отвечал за работу с вратарями.

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