Тренер сборной Беларуси прокомментировал поражение со счетом 0:8 в матче с Бельгией

Фото: твиттер сборной Беларуси

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился мнением об игре своей команды в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Бельгии (0:8).

"Ход игры такой был, что нам было тяжело. Особенно после третьего пропущенного мяча. Пытались внести коррективы, но, к сожалению, не получилось. Я с себя вины не снимаю. Я этих ребят приглашал в сборную, настраивал. Наверное, что-то было не так. Но на скорую руку делать выводы не нужно. Надо всем остыть и проанализировать почему так произошло.

Если не хватает мастерства, надо как-то мотивировать себя. Сегодняшняя игра показала, что мотивации нет. Опустили руки и практически перестали играть. Для меня, как для главного тренера, это большая неожиданность. Таких провалов мы не могли даже в страшном сне себе представить", - приводит слова Мархеля официальный сайт белорусской ассоциации футбола.

Победу бельгийцам принесли дубли Леандро Троссарда и Ханса Ванакена, а также голы Миши Батшуайи, Жереми Доку, Кристиана Бентеке и Денниса Прата. Для Беларуси данное поражение стало крупнейшим в истории национальной команды.

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