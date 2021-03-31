Тренер сборной Беларуси прокомментировал поражение со счетом 0:8 в матче с Бельгией

Теги беларусьбельгия

Тренер сборной Беларуси прокомментировал поражение со счетом 0:8 в матче с Бельгией

Фото: твиттер сборной Беларуси

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился мнением об игре своей команды в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Бельгии (0:8).

"Ход игры такой был, что нам было тяжело. Особенно после третьего пропущенного мяча. Пытались внести коррективы, но, к сожалению, не получилось. Я с себя вины не снимаю. Я этих ребят приглашал в сборную, настраивал. Наверное, что-то было не так. Но на скорую руку делать выводы не нужно. Надо всем остыть и проанализировать почему так произошло.

Если не хватает мастерства, надо как-то мотивировать себя. Сегодняшняя игра показала, что мотивации нет. Опустили руки и практически перестали играть. Для меня, как для главного тренера, это большая неожиданность. Таких провалов мы не могли даже в страшном сне себе представить", - приводит слова Мархеля официальный сайт белорусской ассоциации футбола.

Победу бельгийцам принесли дубли Леандро Троссарда и Ханса Ванакена, а также голы Миши Батшуайи, Жереми Доку, Кристиана Бентеке и Денниса Прата. Для Беларуси данное поражение стало крупнейшим в истории национальной команды.

Не пропустите: все результаты матчей отбора к ЧМ-2022 за 30 марта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 30 марта

Главные новости дня: 30 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов