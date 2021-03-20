Тренер сборной Бельгии: "Азар станет лучшим игроком Евро"

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Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил уверенность, что вингер Эден Азар сможет принять участие в Евро-2020 и показать в матчах турнира свои лучшие качества.

Напомним, что игрок "Реала" пропустил большую часть сезона из-за травм. Сейчас он восстанавливается после очередного повреждения.

"Думаю, эта проблема решится задолго до старта Евро. Но точный ответ мы получим позднее. Впрочем, я уверен, что Азар станет лучшим игроком Чемпионата Европы. Есть неопределённость, но не сомневаюсь, что мы увидим лучшую версию Азара", - приводит слова Мартинеса Marca.

На групповом этапе Евро-2020 сборная Бельгии сыграет с Россией, Данией и Финляндией.

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