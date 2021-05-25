Тренер сборной Бельгии может возглавить "Тоттенхэм"

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Новым наставником лондонского "Тоттенхэма" может стать Роберто Мартинес, возглавляющий сейчас сборную Бельгии.

По информации Sky Sports, стороны уже ведут переговоры о возможном сотрудничестве.

47-летний испанец хотел бы вернуться в клубный футбол после Евро-2020. Работа в Англии ему интересна, ведь у него уже есть опыт в "Уигане", "Суонси" и "Эвертоне".

"Тоттенхэм" ищет замену уволенному в апреле Жозе Моуринью. "Шпоры" финишировали в АПЛ на седьмом месте.

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