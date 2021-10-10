Тренер сборной Бельгии назвал причину поражения от Италии

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Тренер сборной Бельгии назвал причину поражения от Италии

Фото: инстаграм сборной Бельгии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес раскритиковал работу арбитров в матче за 3 место Лиги наций против национальной команды Италии (1:2).

"Я недоволен работой судей. В подобных напряженных матчах эмоции игроков могут накаляться. Арбитр по разному трактовал эпизоды с участием футболистов обеих команд. Этот пенальти... Арбитр мог бы продемонстрировать свой уровень, если бы задумался над решением хотя бы на мгновение, но он свистнул чуть ли не до того, как мяч покинул пределы поля. Мне показалось, что арбитр не был готов к уровню такого матча", - приводит слова Мартинеса HLN.

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