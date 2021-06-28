Тренер сборной Бельгии назвал сильнейшую команду Евро-2020

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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что сильнейшей командой чемпионата Европы является сборная Италии.

"Италия является лучшей командой на турнире. Манчини показал отличный пример прогресса команды на уровне сборных. Нас ждет матч двух больших команд", – приводит слова Мартинеса Sky Sports.

Напомним, что Италия и Бельгия встретятся в матче 1/4 финала Евро-2020. Поединок состоится в пятницу, 2 июля. Начало встречи - в 22:00.

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