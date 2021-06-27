Тренер сборной Бельгии оценил шансы де Брюйне на "Золотой мяч"

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Тренер сборной Бельгии оценил шансы де Брюйне на "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Кевина де Брюйне/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о полузащитнике "Манчестер Сити" и национальной команды Кевине де Брюйне.

"Я очень волновался, когда де Брюйне полчил травму в финале Лиги Чемпионов. Кевин лежит на газоне только в тех случаях, когда случилось что-то серьезное. Он упорно тренировался, чтобы принять участие в матче такого уровня, но, к сожалению, ему не удалось доиграть до конца. 

Я считаю, что де Брюйне является лучшим плеймейкером в мире. Он умеет читать игру, оценивает время и пространство. Я считаю, что он каждый год должен быть кандидатом на "Золотой мяч", – приводит слова Мартинеса ESPN.

Не пропустите: Де Брюйне - лучший игрок группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Кевин - обыкновенная жертва распиаренности Месси.С одной стороны,Лео - неплохой футболист,с другой, на лохах и нём зарабатывают разные люди разных должностей.Де Брюйне , несомненно , лучший плеймейкер мира, и никакой Лео ему в подмётки не годится.Сколько же судеб загубили УЕФА и аргентинский балласт - не поддаётся измерению!В целом, бельгиец и не только он , давно заслужили свои золотые мячи и золотые бутсы,и я искренне желаю им их получить!Visca El Barca!Visca El Catalunya!

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