Тренер сборной Бельгии оценил шансы де Брюйне на "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Кевина де Брюйне/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о полузащитнике "Манчестер Сити" и национальной команды Кевине де Брюйне.
"Я очень волновался, когда де Брюйне полчил травму в финале Лиги Чемпионов. Кевин лежит на газоне только в тех случаях, когда случилось что-то серьезное. Он упорно тренировался, чтобы принять участие в матче такого уровня, но, к сожалению, ему не удалось доиграть до конца.
Я считаю, что де Брюйне является лучшим плеймейкером в мире. Он умеет читать игру, оценивает время и пространство. Я считаю, что он каждый год должен быть кандидатом на "Золотой мяч", – приводит слова Мартинеса ESPN.
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