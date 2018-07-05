Тренер сборной Бельгии рассказал о планах команды на матч с Бразилией
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассуждает о предстоящем матча 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 против Бразилии.
"Мы называем бразильцев фаворитами не потому, что боимся их. Бельгия никогда не выигрывала чемпионат мира, а бразильцы делали это много раз. Как после этого мы можем говорить, что знаем, как побеждать на таком турнире?
Мы уважаем нашего соперника, который обладает невероятным составом, но скажу, что это не значит, что мы смирились с ролью тёмной лошадки. Мы хотим победить", - цитирует Мартинеса официальный сайт ФИФА.
Напомним, что матч Бразилия - Бельгия состоится завтра, 6 июля. Поединок пройдет в Казани на стадионе "Казань Арена" и начнется в 21:00 по московскому времени.
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