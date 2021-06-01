Тренер сборной Бельгии рассказал о состоянии Де Брюйне
Фото инстаграм Кевина Де Брюйне
Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес дал понять, что участие полузащитника Кевина Де Брюйне в матчах Евро-2020 не подлежит сомнению.
"Чтобы прояснить состояние Кевина, нужно пройти несколько дополнительных тестов. Уже понятно, что ему не потребуется операция, однако мы всё равно будем очень осторожны. Думаю, чёткую картину мы получим в течение недели. Желаем Кевину скорейшего выздоровления. Уверен, что он сможет присоединиться к сборной в ближайшем будущем", - приводит слова Мартинеса Sky Sports.
Напомним, что у Де Брюйне диагностировали перелом носа и левой орбитальной кости.
Ранее сообщалось, что звёздный хавбек пропустит около трёх недель.
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