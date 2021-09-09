Тренер сборной Бельгии считает, что Азар вернулся к своей лучшей форме

Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился впечатлением от игры, показанной футболистом мадридского "Реала" Эденом Азаром во время международной паузы в матчах отбора к ЧМ-2022.

"Эден Азар вернулся. Азар готов оказывать большое влияние на игру в ближайшие недели и месяцы.

В матче против сборной Чехии я видел лучшую версию Эдена с ноября 2019 года", - сказал испанский специалист.

Напомним, что Азар перешел в "Реал" в 2019 году за 115 миллионов евро из "Челси".

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