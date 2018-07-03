Тренер сборной Бельгии: "Такой матч говорит все о моей банде!"
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу своей команды над Японией (3:2) в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018.
"Вот как может быть на чемпионате мира! Это была проверка характеров, проверка для всей команды. Такой матч говорит все о моей банде!" – приводит слова Мартинеса официальный сайт ФИФА.
Напомним, что бельгийцы проигрывали со счетом 0:2 в середине второго тайма, но сумели отыграться и вырвать победу.
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