Тренер сборной Бельгии высказался о предстоящем матче с Россией
Фото: инстаграм сборной Бельгии/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказалс перед матчем с Россией в рамках первого тура группового этапа Евро.
"С Витцелем ситуация ясная. Он довольно долго был с нами, ситуация улучшается. Постараемся сделать так, чтобы каждый день ему было лучше и лучше. Он принял решение не лететь в Санкт-Петербург, чтобы продолжить индивидуальную работу.
Что касается де Брюйне, то ему нужно было пройти через несколько стадий медосмотра. Вчера результаты были хорошие, но он пока не тренировался с нами. В ближайшие несколько дней он сможет присоединиться к общей группе. К сожалению, оба не сыграют завтра, но они хорошо прогрессируют.
Первая игра всегда сложная. Наша команда отлично готова, последние несколько дней мы хорошо тренировались. У нас классная атмосфера. Первый матч всегда сложнее остальных, надо адаптироваться к турниру, преодолеть психологические моменты. Это не так просто. Завтрашняя игра будет испытанием для нас, мы хорошо знаем сборную России. Против нас будут их фанаты, надо сыграть настолько хорошо, насколько возможно.
Последние три года мы последовательно хорошо выступали. Есть рейтинг сборных мира, но он для нас ничего не меняет. У нас хорошая и опытная команда. Завышенные ожидания не будут проблемой для нас.
Я волнуюсь и одновременно рад началу турнира. Нам нужно учитывать все три матча, которые будут в группе. Многие игроки имеют опыт. Нам нужно использовать сильные стороны каждого игрока по максимуму. Сегодняшняя тренировка будет очень важная", – сказал Мартинес.
Напомним, что Бельгия и Россия сыграют завтра, 12 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 по московскому времени.
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