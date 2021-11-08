Тренер сборной Бельгии высказался о проблемах Азара в "Реале"

Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о нападающем Эдене Азаре, который в последнее время практически не получает игровую практику в "Реале", сыграв 12 минут в трех матчах.

"Мы не ожидали такой ситуации с Азаром. Эден в порядке с медицинской точки зрения. Он проводит дополнительные тренировки, чтобы быть в форме и старается вернуться на топ-уровень. Но я боюсь, что Эден перестанет получать удовольствие от футбола. Впрочем, сезон еще может закончиться хорошо для него", - приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.

"Реал" купил Азара у "Челси" летом 2019 года за 115 миллионов евро. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел за королевский клуб 11 матчей и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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