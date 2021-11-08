Тренер сборной Бельгии высказался о проблемах Азара в "Реале"

Теги эден азарреал мадридбельгияроберто мартинес

Тренер сборной Бельгии высказался о проблемах Азара в "Реале"

Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о нападающем Эдене Азаре, который в последнее время практически не получает игровую практику в "Реале", сыграв 12 минут в трех матчах.

"Мы не ожидали такой ситуации с Азаром. Эден в порядке с медицинской точки зрения. Он проводит дополнительные тренировки, чтобы быть в форме и старается вернуться на топ-уровень. Но я боюсь, что Эден перестанет получать удовольствие от футбола. Впрочем, сезон еще может закончиться хорошо для него", - приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.

"Реал" купил Азара у "Челси" летом 2019 года за 115 миллионов евро. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел за королевский клуб 11 матчей и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Клопп хочет видеть в "Ливерпуле" Азара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду и Фернандеш потребовали уволить Сульшера

Роналду и Фернандеш потребовали уволить Сульшера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов