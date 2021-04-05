Тренер сборной Белоруссии ушел в отставку после разгрома от Бельгии
Фото: сайт БФФ
На официальном сайте Белорусской Федерация Футбола появилась информация о том, что наставник национальной сборной Михаил Мархель и Федерация расторгли контракт по обоюдному решению сторон.
Одной из причин, вероятно, стало разгромное поражение в гостевом матче против сборной Бельгии в рамках квалификационного отбора к Чемпионату Мира 2022 года. Тогда белорусская сборная уступила со счетом 0:8, что стало самым крупным поражением в истории команды.
На данный момент белорусы после двух сыгранных матчей с 3 очками занимают в группе E 4-е место.
54-летний Мархель возглавил сборную Белоруссии летом 2019 года, когда сменил на этом посту Игоря Криушенко.
Под руководством специалиста команда провела 19 матчей, в которых одержала 7 побед, потерпела 9 поражений и трижды сыграла вничью.
Читать также: Тренер сборной Беларуси прокомментировал поражение со счетом 0:8 в матче с Бельгией | http://soccernews.ru
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