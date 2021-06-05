Тренер сборной Болгарии рассчитывает на победу над Россией
Фото твиттер Titan Sports Plus
Наставник сборной Болгарии Ясен Петров высказался в преддверии товарищеского матча против России.
"У нас складывается очень хороший коллектив. Я думаю, мы добьёмся победы. Хоть у нас нет звёзд в составе, но за счёт того, что у нас слаженный коллектив, мы можем добиться победы. Мы видим качественный состав у соперника. Мы хотим понять нашего противника, взять от него всё лучшее и таким образом показать хорошую игру.
У нас нет переживаний. Если мы будем переживать, то не сможем показать все наши хорошие качества в игре. Мы уважаем нашего противника, его игру, но мы не переживаем о том, как будем играть. Я надеюсь, мы обрадуем наших зрителей, не только тех, кто будет находиться на стадионе, но и тех, кто будет смотреть игру по телевизору, и покажем достаточно высокий уровень игры", - сказал Петров.
Россияне и болгары сыграют сегодня в Москве, начало матча - в 18:00 мск. Это последняя встреча команды Станислава Черчесова перед стартом Евро-2020.
Не пропустите: Немецкий журнал Sportschau дал прогноз на выступление сборной России на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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