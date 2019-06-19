Тренер сборной Боснии и Герцеговины прокомментировал трансфер Влашича в ЦСКА

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Тренер сборной Боснии и Герцеговины прокомментировал трансфер Влашича в ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Элвир Рахимич, а ныне тренер сборной Боснии и Герцеговины рассказал, что думает о том, что ЦСКА выкупил у "Эвертона" трансфер Николы Влашича.

"Это потрясающая новость. Очень рад за Влашича. Падения бывают у любого, но он показал свой уровень и качество. Думаю он много пользы принесет.

Я рад, что он играет в чемпионате Европы. Для него и для сборной Хорватии лучше, чтобы ЦСКА выигрывал матчи и прошел как можно дальше", - сказал Рахимич.

В минувшем сезоне хорват выступал в ЦСКА на правах аренды. В сезоне-2018/19 он участвовал в 31 матча, отметившись 8 голами и 7 ассистами.

Не пропустите: ЦСКА согласовал трансфер Влашича| http://soccernews.ru
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