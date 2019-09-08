Тренер сборной Боснии ушел в отставку после поражения от Армении
Главный тренер сборной Боснии Роберт Просинечки объявил о своей отставки после поражения команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Арменией (2:4).
"Я переговорил со всеми и принял решение об отставке. Когда я возглавил сборную Боснии, то верил, что мы сможет выйти на Евро-2020. Но у нас не получилось. Теперь у моего преемника будет больше времени, чтобы подготовить команду к Лиге наций", - приводит слова Просинечки официальный сайт федерации футбола Боснии и Герцеговины.
После шести туров Босния занимает четвертое место в турнирной таблице группы J. Отставание команды от проходного второго места составляет пять очков.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1