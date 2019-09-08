Тренер сборной Боснии ушел в отставку после поражения от Армении

Главный тренер сборной Боснии Роберт Просинечки объявил о своей отставки после поражения команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Арменией (2:4).

"Я переговорил со всеми и принял решение об отставке. Когда я возглавил сборную Боснии, то верил, что мы сможет выйти на Евро-2020. Но у нас не получилось. Теперь у моего преемника будет больше времени, чтобы подготовить команду к Лиге наций", - приводит слова Просинечки официальный сайт федерации футбола Боснии и Герцеговины.

После шести туров Босния занимает четвертое место в турнирной таблице группы J. Отставание команды от проходного второго места составляет пять очков.

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