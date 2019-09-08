Тренер сборной Боснии ушел в отставку после поражения от Армении

Теги босния и герцеговинаарменияроберт просинечки

Тренер сборной Боснии ушел в отставку после поражения от Армении

Главный тренер сборной Боснии Роберт Просинечки объявил о своей отставки после поражения команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Арменией (2:4).

"Я переговорил со всеми и принял решение об отставке. Когда я возглавил сборную Боснии, то верил, что мы сможет выйти на Евро-2020. Но у нас не получилось. Теперь у моего преемника будет больше времени, чтобы подготовить команду к Лиге наций", - приводит слова Просинечки официальный сайт федерации футбола Боснии и Герцеговины.

После шести туров Босния занимает четвертое место в турнирной таблице группы J. Отставание команды от проходного второго места составляет пять очков.

Не пропустите: Швейцария разгромила Гибралтар, Грузия отобрала очки у Дании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Чертаново" победило в турнире Italy International Cup

"Чертаново" победило в турнире Italy International Cup

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов