Тренер сборной Бразилии недоволен судейством в матче против Швейцарии

Теги бразилияшвейцариятите

Тренер сборной Бразилии недоволен судейством в матче против Швейцарии

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал ничейный результат матча Чемпионата Мира-2018 против Швейцарии (1:1).

"В моменте с Мирандой все ясно. Абсолютно ясно, что решение судьи не оправдано. А эпизод с возможным пенальти – спорный.

Что касается гола в наши ворота, то они оттолкнули игрока, это я называю фолом. Соперник усердно играл после забитого гола. Думаю, мы сохранили уровень игры, хотя были в подавлены", - приводят слова Тите российские СМИ.

"Это хороший урок. Но, конечно, я ждал победу. Я недоволен результатом. Но нужно понимать, что и другие забивают голы на чемпионате мира. Играют рискованно.

Меня удовлетворили две трети матча. Если не брать в расчет фолы и некоторые моменты. У Паулиньо был не лучший игровой день, в таких случаях я пользуюсь возможность делать замены", - добавил бразильский специалист.

Напомним, что Бразилия не сумела победить в стартовом матче мундиаля впервые за последние 40 лет.

Не пропустите: Вечер сенсаций продолжается: Бразилия сыграла вничью со Швейцарией. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Росомахе" "дьявол" - не помеха! Швеция обыгрывает Южную Корею во втором матче группы "F"

"Росомахе" "дьявол" - не помеха! Швеция обыгрывает Южную Корею во втором матче группы "F"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 1 3
2 Уругвай 1 3
3 Египет 1 0
4 Саудовская Аравия 1 0
Группа B М О
1 Иран 1 3
2 Португалия 1 1
3 Испания 1 1
4 Марокко 1 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
Группа D М О
1 Хорватия 1 3
2 Аргентина 1 1
3 Исландия 1 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Южная Корея 1 0
4 Германия 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Панама 0 0
3 Тунис 0 0
4 Англия 0 0
Группа H М О
1 Польша 0 0
2 Сенегал 0 0
3 Колумбия 0 0
4 Япония 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов