Тренер сборной Бразилии недоволен судейством в матче против Швейцарии

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал ничейный результат матча Чемпионата Мира-2018 против Швейцарии (1:1).

"В моменте с Мирандой все ясно. Абсолютно ясно, что решение судьи не оправдано. А эпизод с возможным пенальти – спорный.

Что касается гола в наши ворота, то они оттолкнули игрока, это я называю фолом. Соперник усердно играл после забитого гола. Думаю, мы сохранили уровень игры, хотя были в подавлены", - приводят слова Тите российские СМИ.

"Это хороший урок. Но, конечно, я ждал победу. Я недоволен результатом. Но нужно понимать, что и другие забивают голы на чемпионате мира. Играют рискованно.

Меня удовлетворили две трети матча. Если не брать в расчет фолы и некоторые моменты. У Паулиньо был не лучший игровой день, в таких случаях я пользуюсь возможность делать замены", - добавил бразильский специалист.

Напомним, что Бразилия не сумела победить в стартовом матче мундиаля впервые за последние 40 лет.

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