Тренер сборной Бразилии считает, что Неймар важен, но не незаменим

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что форвард команды Неймар не является незаменимым игроком.

"Неймар дает игре непредсказуемость. Он предлагает решения, которые не могут придумать другие игроки. С ним у команды совсем другой потенциал, он блистает на поле. Речь идет о Неймаре, который играет на пределе своих возможностей. Он важен, но не незаменим", - передает слова Тите France Football.

В текущем сезоне Неймар забил 18 голов и сделал 10 голевых передач в 22 матчах за ПСЖ.

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