Тренер сборной Бразилии Шавьер: "Головин является одним из сильнейших российских игроков"

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Тренер сборной Бразилии Шавьер: "Головин является одним из сильнейших российских игроков"
Тренер сборной Бразилии Клебер Шавьер отметил нескольких игроков сборной России.

"Головин – один из игроков, который вызывает большое внимание, думаю, что это один из сильнейших игроков. Также хочу отметить вратаря Акинфеева – безусловно, очень хорошо играет. Глушаков очень сильно помогает команде, Смолов, Федор Кудряшов​, братья Миранчуки очень сильны", - приводят слова Шавьера российские СМИ.

Матч Россия – Бразилия состоится 23 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.

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