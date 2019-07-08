Тренер сборной Бразилии Тите стал автором уникального достижения
Наставник сборной Бразилии Тите стал первым тренером в истории, выигравшим Кубки Америки, Либертадорес и Судамерикана, сообщает Opta.
Накануне 58-летний специалист победил с "селесао" на континентальном первенстве. В финале турнира бразильцы взяли верх над Перу.
Что касается Кубка Либертадорес, то Тите выиграл его в 2012 году с "Коринтиансом", а Кубок Судамерикана - в 2008 году с "Интернасьоналом".
Сборную Бразилии Тите возглавляет с 2016 года. Это первый его трофей с национальной командой.
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