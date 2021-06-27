Тренер сборной Чехии прокомментировал победу над Нидерландами в 1/8 Евро-2020

Фото: инстаграм сборной Чехии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал победу над сборной Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

"Я невероятно горд за своих парней. Мы переиграли отличную команду – все мои футболисты были великолепны в тактическом плане. Рад, что мы добились этого на глазах у наших многочисленных болельщиков.

Нельзя пройти мимо отличной игры Вацлика, который в самый важный момент помог нам своим великолепным сэйвом. Голеш также показал фантастическую игру, он принял участие в обоих голах. Я должен похвалить обоих.

Думаю, результат говорит сам за себя. Изменения в стартовом составе оказались верными. Все три новых игрока показали, почему они здесь, и провели отличную игру", – сказал специалист.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Чехии сыграет с Данией 3 июля в Баку.

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