Тренер сборной Дании поделился ожиданиями перед матчем против Уэльса

Фото: инстаграм сборной Дании/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн высказался перед матчем против сборной Уэльса в 1/8 финала чемпионата Европы.

"Я очень уважаю нашего соперника, его достижения, включая выход в полуфинал в 2016-м. Это та страна, которая на все 100% поддерживает свою национальную команду, футболисты которой работают за себя и за того парня.

Мы все очень ждем этого события! После трех невероятно эмоциональных матчей на "Паркене" у нас большие ожидания от этой игры", — цитирует Юльманна официальный сайт УЕФА.

Дания сыграет с Уэльсом 26 июня, в 19:00 (мск). Место проведения - Амстердам.

Также не пропустите: Мората рассказал, в чем сила сборной Испании. | http://soccernews.ru