Тренер сборной Дании поставил цель для команды на Евро-2020

Фото: инстаграм сборной Дании/Автор неизвестен

Тренер сборной Дании Каспер Юлманд рассказал о задачах команды на Евро.

"Мы не имеем право проиграть матч из-за того, что плохо к нему подготовились. Нельзя проиграть потому, что мы хотим победы меньше соперника.

И нельзя проигрывать потому, что не сделали все возможное. Надо выходить из группы. Это наша задача, а уже в плей-офф все будут решать мелочи", – сказал Юлманд.

Напомним, что Дания играет в группе с Россией, Бельгией и Финляндией.

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