Тренер сборной Дании высказался перед матчем с Чехией

Теги чемпионат европыдания

Тренер сборной Дании высказался перед матчем с ЧехиейФото: инстаграм сборной Дании/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн высказался перед матчем против сборной Чехии в 1/4 финала чемпионата Европы.

"Предстоящий матч станет серьезным экзаменом. Думаю, что у чехов великолепная команда, которая в последние годы преследует высокие цели. Я еще раньше отметил, как слаженно они играют, кто на каких позициях действует. Видел их игру с Нидерландами и очень впечатлился тем, насколько интенсивный футбол показывают чехи.

Они располагают несколькими индивидуально очень сильными игроками... такими как Владимир Цоуфал в защите или Патрик Шик. Последний сейчас является одним из самых ярких футболистов чемпионата Европы. Я видел матчи с его участием в Бундеслиге. Когда играешь с чехами, ты должен быть готовым с трудному матчу. Это крепкая и хорошо обученная команда, которая выходит на поле с фантастическим настроем и играет очень интенсивно", — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

Дания сыграет против сборной Чехии третьего июля, в 19:00 (мск). Место проведения - Санкт-Петербург.

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