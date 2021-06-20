Тренер сборной Дании высказался перед матчем с Россией на Евро-2020

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Тренер сборной Дании высказался перед матчем с Россией на Евро-2020Фото: инстаграм сборной Дании/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд пвысказался перед матчем третьего тура группового этапа Евро-2020 с Россией.

"Русские тоже кое-что умеют. Они знают, как играть в футбол. Они обладают качественными игроками. Есть Дзюба, Головин и другие талантливые футболисты.

Я ожидаю трудной игры. Наш противник не станет просто стоять и ждать. Им нужна ничья. Меня также не может не радовать то, что мы сыграем не в Санкт-Петербурге, а в Копенгагене. 

Будет тяжелый бой. Однако я устал говорить про то, что мы показываем хорошую игру, но проигрываем. В этот раз нам нужно выйти и победить. Это то, к чему мы стремимся", – заявил Юлманд.  

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