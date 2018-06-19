Тренер сборной Египта удовлетворен игрой команды против России

Теги египетроссияэктор купер

Тренер сборной Египта удовлетворен игрой команды против России
Главный тренер команды Египта Эктор Купер дал оценку поражению своей команды от России (1:3) в матче группового этапа Чемпионата Мира-2018.

"У нас было от 10 до 15 негативных минут во втором тайме. Иногда такое случается. Не думаю, что нам не хватило концентрации, просто мы допустили ошибки и неважно играли в защите. Думаю, мы провели очень хороший первый тайм. Но мы проиграли из-за 10-15 плохих минут. В принципе меня устраивало то, как мы сыграли. Игроки показали себя с лучшей стороны. Но иногда нужно использовать голевые возможности", - приводят слова Купера российские СМИ.

Игра Салаха? Никто не может отрицать значения Мо в нашей команде. Что случилось бы, если бы он был в лучшей форме, сложно сказать. Он хорошо себя чувствовал сегодня, был в форме. Никто не может сказать, что он не важен для команды. Думаю, он сегодня был хорош", - добавил аргентинский специалист.

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