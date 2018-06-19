Тренер сборной Египта удовлетворен игрой команды против России



Главный тренер команды Египта Эктор Купер дал оценку поражению своей команды от России (1:3) в матче группового этапа Чемпионата Мира-2018.

"У нас было от 10 до 15 негативных минут во втором тайме. Иногда такое случается. Не думаю, что нам не хватило концентрации, просто мы допустили ошибки и неважно играли в защите. Думаю, мы провели очень хороший первый тайм. Но мы проиграли из-за 10-15 плохих минут. В принципе меня устраивало то, как мы сыграли. Игроки показали себя с лучшей стороны. Но иногда нужно использовать голевые возможности", - приводят слова Купера российские СМИ.

Игра Салаха? Никто не может отрицать значения Мо в нашей команде. Что случилось бы, если бы он был в лучшей форме, сложно сказать. Он хорошо себя чувствовал сегодня, был в форме. Никто не может сказать, что он не важен для команды. Думаю, он сегодня был хорош", - добавил аргентинский специалист.

Не пропустите: Россия – Египет – 3:1 (видеообзор). | http://soccernews.ru