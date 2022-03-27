Тренер сборной Египта включил себя в топ-10 лучших в мире

Фото: твиттер Карлуша Кейруша/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Египта Карлуш Кейруш заявил, что он входит в топ-10 лучших тренеров в мире.

"Я работаю тренером уже 44 лет. Я провел более двух тысяч матчей. Я являюсь единственным тренером, который вывел на чемпионат мира четыре страны. Я вхожу в топ-10 лучших тренеров в мире", - приводит слова Кейруша Portugoal.

69-летний Кейруш за свою карьеру тренировал сборную Португалии, "Спортинг", "МетроСтарз", "Нагою Грампус", сборную ОАЭ, сборную ЮАР, "Манчестер Юнайтед" (ассистент), "Реал", вновь "Манчестер Юнайтед" (ассистент), вновь сборную Португалии, сборную Ирана и сборную Колумбии. Обладатель Кубка Португалии, обладатель Суперкубка Португалии, обладатель Суперкубка Испании.

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