Тренер сборной Египта включил себя в топ-10 лучших в мире
Фото: твиттер Карлуша Кейруша/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Египта Карлуш Кейруш заявил, что он входит в топ-10 лучших тренеров в мире.
"Я работаю тренером уже 44 лет. Я провел более двух тысяч матчей. Я являюсь единственным тренером, который вывел на чемпионат мира четыре страны. Я вхожу в топ-10 лучших тренеров в мире", - приводит слова Кейруша Portugoal.
69-летний Кейруш за свою карьеру тренировал сборную Португалии, "Спортинг", "МетроСтарз", "Нагою Грампус", сборную ОАЭ, сборную ЮАР, "Манчестер Юнайтед" (ассистент), "Реал", вновь "Манчестер Юнайтед" (ассистент), вновь сборную Португалии, сборную Ирана и сборную Колумбии. Обладатель Кубка Португалии, обладатель Суперкубка Португалии, обладатель Суперкубка Испании.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14