Тренер сборной Финляндии оценил уровень сборной России
Фото: инстаграм Канервы
Наставник сборной Финляндии Маркку Канерва высказался о сборной России.
"В распоряжении России есть футболисты с огромным опытом. Такие как форвард Дзюба, очень опасный футболист, и Миранчук в полузащите. У них есть техничные игроки, однако больше всего эта команда впечатлила меня сплоченностью и дисциплиной.
Наверное, неправильно будет называть ее игру механической, однако это команда с очень строгой рабочей этикой. Все готовы пахать на команду. Плюс у России сильная атака", - приводит слова тренера сайт УЕФА.
Поединок между Россией и Финляндией в рамках Евро-2020 состоится 16 июня.
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