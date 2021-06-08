Тренер сборной Финляндии оценил уровень сборной России

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Тренер сборной Финляндии оценил уровень сборной РоссииФото: инстаграм Канервы

Наставник сборной Финляндии Маркку Канерва высказался о сборной России.

"В распоряжении России есть футболисты с огромным опытом. Такие как форвард Дзюба, очень опасный футболист, и Миранчук в полузащите. У них есть техничные игроки, однако больше всего эта команда впечатлила меня сплоченностью и дисциплиной.

Наверное, неправильно будет называть ее игру механической, однако это команда с очень строгой рабочей этикой. Все готовы пахать на команду. Плюс у России сильная атака", - приводит слова тренера сайт УЕФА.

Поединок между Россией и Финляндией в рамках Евро-2020 состоится 16 июня.

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