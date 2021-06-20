Тренер сборной Финляндии поделился ожиданиями от матча с Бельгией

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Тренер сборной Финляндии поделился ожиданиями от матча с БельгиейФото: инстаграм сборной Финляндии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча с Бельгией в третьем туре группового этапа Евро-2020.

"Ощущаю себя уверенно перед предстоящей игрой. С нетерпением жду, чтобы показать все на что мы способны. Это будет самый важный матч в истории сборной Финляндии. Все в наших руках, мы приложим все усилия, чтобы воплотить в жизнь нашу мечту", — заявил Канерва.

Финляндия сыграет против Бельгии 21 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Санкт-Петербург.

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