Тренер сборной Германии не собирается вызывать Хуммельса, Мюллера и Боатенга

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Тренер сборной Германии не собирается вызывать Хуммельса, Мюллера и Боатенга

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что он не собирается вызывать в национальную команду защитников дортмундской "Боруссии" Матса Хуммельса и "Баварии" Джерома Боатенга, а также нападающего мюнхенского клуба Томаса Мюллера.

"Наше решение по Хуммельсу, Мюллеру и Боатенгу не изменилось. Они отличные футболисты, но мы не можем их вернуть. Если в следующем году команда выступит неудачно, то мы подумаем о других вариантах", - приводит слова Лева Kicker.

Напомним, что Лев принял решение отказаться от Хуммельса, Мюллера и Боатенга после провала сборной Германии на чемпионате мира в России.

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