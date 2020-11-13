Тренер сборной Грузии решил уйти в отставку после поражения от Северной Македонии
Наставник сборной Грузии Владимир Вайсс объявил об уходе с занимаемого поста после ноябрьских игр.
Накануне команда словацкого специалиста потеряла шанс пробиться на Евро-2020, проиграв дома Северной Македонии в стыковом матче Лиги Наций.
"Я беру на себя ответственность за поражение. На нас надеялись в Грузии, но мы проиграли. Соперник был лучше, они заслуженно вышли в финальную часть Евро. Мы пробили по их воротам всего один раз. Так быть не должно. Моя работа в сборной Грузии завершится после двух матчей Лиги Наций. Грустно заканчивать вот так", - сказал Вайсс.
56-летний тренер возглавляет грузинскую сборную с марта 2016 года.
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|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4