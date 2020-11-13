Тренер сборной Грузии решил уйти в отставку после поражения от Северной Македонии

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Тренер сборной Грузии решил уйти в отставку после поражения от Северной Македонии

Наставник сборной Грузии Владимир Вайсс объявил об уходе с занимаемого поста после ноябрьских игр.

Накануне команда словацкого специалиста потеряла шанс пробиться на Евро-2020, проиграв дома Северной Македонии в стыковом матче Лиги Наций.

"Я беру на себя ответственность за поражение. На нас надеялись в Грузии, но мы проиграли. Соперник был лучше, они заслуженно вышли в финальную часть Евро. Мы пробили по их воротам всего один раз. Так быть не должно. Моя работа в сборной Грузии завершится после двух матчей Лиги Наций. Грустно заканчивать вот так", - сказал Вайсс.

56-летний тренер возглавляет грузинскую сборную с марта 2016 года.

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