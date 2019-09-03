Тренер сборной Хорватии объяснил, почему не вызвал Ракитича

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Тренер сборной Хорватии объяснил, почему не вызвал Ракитича

Наставник сборной Хорватии Златко Далич рассказал о мотивах своего решения оставить полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича вне заявки национальной команды на ближайшие матчи.

"Ракитич не мог разрешить ситуацию в клубе, и мы подумали, что он не вполне готов, не до конца сосредоточен, чтобы приносить максимальную пользу сборной. Поэтому его нет", - цитирует Далича Marca.

Напомним, что хорватам предстоит сыграть со Словакией (6 сентября) и Азербайджаном (9 сентября).

В последние дни летнего трансферного окна Ракитича, согласно данным СМИ, пытались подписать ПСЖ и "Ювентус".

Не пропустите: "Барселона" объявила о подписании таланта из "Лас-Пальмаса". | http://soccernews.ru
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