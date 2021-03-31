Тренер сборной Хорватии оценил шансы своей команды опередить Россию в отборе ЧМ-2022

Фото: инстаграм Златко Далича

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выразил уверенность, что его команда опередит команду России в борьбе за первое место в своей группе в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

"Я говорил, что группа непростая, к тому же, всем тяжело проводить 3 матча за 7 дней. Но мы знаем нашу цель. Мы займем первое место в группе и поедем на чемпионат мира в Катаре. На Евро мы должны будем сыграть лучше, чем сейчас, я уверен, что так и будет. В матче против Мальты мы увидели много позитивных моментов", - приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

После трех туров Хорватия, набрав шесть, занимает первое место в группе Н. Россия также имеет в своем активе шесть очков, но уступает хорватам по разнице забитых и пропущенных мячей. В 4-м туре Россия и Хорватия сыграют между собой. Матч состоится 1 сентября в России.

Не пропустите: Россия в гостях уступила Словакии. | http://soccernews.ru