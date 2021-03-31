Тренер сборной Хорватии оценил шансы своей команды опередить Россию в отборе ЧМ-2022
Фото: инстаграм Златко Далича
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выразил уверенность, что его команда опередит команду России в борьбе за первое место в своей группе в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.
"Я говорил, что группа непростая, к тому же, всем тяжело проводить 3 матча за 7 дней. Но мы знаем нашу цель. Мы займем первое место в группе и поедем на чемпионат мира в Катаре. На Евро мы должны будем сыграть лучше, чем сейчас, я уверен, что так и будет. В матче против Мальты мы увидели много позитивных моментов", - приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.
После трех туров Хорватия, набрав шесть, занимает первое место в группе Н. Россия также имеет в своем активе шесть очков, но уступает хорватам по разнице забитых и пропущенных мячей. В 4-м туре Россия и Хорватия сыграют между собой. Матч состоится 1 сентября в России.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3