Тренер сборной Хорватии оценил шансы своей команды опередить Россию в отборе ЧМ-2022

Теги россияхорватиязлатко далич

 

Тренер сборной Хорватии оценил шансы своей команды опередить Россию в отборе ЧМ-2022

Фото: инстаграм Златко Далича

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выразил уверенность, что его команда опередит команду России в борьбе за первое место в своей группе в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

"Я говорил, что группа непростая, к тому же, всем тяжело проводить 3 матча за 7 дней. Но мы знаем нашу цель. Мы займем первое место в группе и поедем на чемпионат мира в Катаре. На Евро мы должны будем сыграть лучше, чем сейчас, я уверен, что так и будет. В матче против Мальты мы увидели много позитивных моментов", - приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

После трех туров Хорватия, набрав шесть, занимает первое место в группе Н. Россия также имеет в своем активе шесть очков, но уступает хорватам по разнице забитых и пропущенных мячей. В 4-м туре Россия и Хорватия сыграют между собой. Матч состоится 1 сентября в России.

Не пропустите: Россия в гостях уступила Словакии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду 18 лет подряд отмечается голами за сборную Португалии

Роналду 18 лет подряд отмечается голами за сборную Португалии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов