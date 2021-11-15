Тренер сборной Хорватии подвёл итоги победного матча с Россией

Фото инстаграм Златко Далича

Наставник сборной Хорватии Златко Далич дал комментарии после выигранного поединка 10-го тура квалификации ЧМ-2022 против России.

"Хорватия доминировала весь матч, мы создали много моментов, классно играли. Самое важное, что мы ни секунды не нервничали, не сомневались в себе. Мы убедились, что главный тренер российской сборной старался играть агрессивно, выпустил Зелимхана Бакаева и Алексея Ионова, но мы были к этому готовы и хорошо ответили. Поле и погода создали нам проблемы, но мы играли очень достойно и дожали. Автогол - это везение. Но тут такой момент: вам везло до гола, а в голевом эпизоде повезло нам. Вот и всё", - сказал Далич.

Победа над Россией позволила Хорватии подняться на первое место в отборочной группе и напрямую выйти на ЧМ-2022.

Россияне, в свою очередь, отправились в стыковые матчи, где они в марте продолжат борьбу за путёвку на мундиаль.

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