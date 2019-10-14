Тренер сборной Хорватии рассказал о травме Модрича
Наставник сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал повреждение, полученное капитаном команды Лукой Модричем.
Напомним, что 34-летний футболист не смог доиграть матч квалификации Евро-2020 против Уэльса, хромая покинув поле.
"Модрич получил мышечный ушиб, это довольно болезненно и неприятно. Ему пришлось покинуть поле. Теперь Модричу нужно отдохнуть два-три дня, но я надеюсь, что с ним всё будет в порядке после этого", - цитирует Далича Goal.com.
Стоит отметить, что "Реал" не хотел отпускать Модрича в сборную, поскольку после прошлого международного перерыва звёздный хавбек также травмировался.
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