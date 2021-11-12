Тренер сборной Хорватии удивлён результатами России в квалификации ЧМ-2022
Наставник сборной Хорватии Златко Далич признался, что не ожидал пяти побед подряд от России в промежутке между двумя очными матчами команд.
1 сентября хорваты и россияне расписали нулевую ничью, после чего подопечные Валерия Карпина обыграли Кипр (дважды), Мальту, Словакию и Словению.
"У России качественная команда, которая выиграла последние пять матчей, хотя и не всегда выглядела лучшим образом. Честно говоря, ожидал, что они будут терять очки. Поэтому я ранее говорил, что нам хватит 21 балла для прямой путёвки на ЧМ-2022. Однако они не оступились, теперь всё решится в последней игре", - сказал Далич.
В воскресенье в Сплите сборные Хорватии и России сыграют в рамках 10-го тура квалификации Чемпионата Мира. Россиян устроит победа или ничья, хорватов - только победа.
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|Группа B
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|О
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|10
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|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
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|9
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|10
|30
|2
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|4
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|Азербайджан
|10
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|6
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|10
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|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
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|10
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|5
|Грузия
|10
|5
|6
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|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
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|Дания
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|20
|3
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|13
|5
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|10
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|6
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|3
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|О
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|2
|Словакия
|10
|18
|3
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|4
|Словения
|10
|15
|5
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