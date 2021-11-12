Тренер сборной Хорватии удивлён результатами России в квалификации ЧМ-2022

Фото инстаграм Златко Далича

Наставник сборной Хорватии Златко Далич признался, что не ожидал пяти побед подряд от России в промежутке между двумя очными матчами команд.

1 сентября хорваты и россияне расписали нулевую ничью, после чего подопечные Валерия Карпина обыграли Кипр (дважды), Мальту, Словакию и Словению.

"У России качественная команда, которая выиграла последние пять матчей, хотя и не всегда выглядела лучшим образом. Честно говоря, ожидал, что они будут терять очки. Поэтому я ранее говорил, что нам хватит 21 балла для прямой путёвки на ЧМ-2022. Однако они не оступились, теперь всё решится в последней игре", - сказал Далич.

В воскресенье в Сплите сборные Хорватии и России сыграют в рамках 10-го тура квалификации Чемпионата Мира. Россиян устроит победа или ничья, хорватов - только победа.

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