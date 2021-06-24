Тренер сборной Хорватии высказался о предстоящем матче с Испанией
Фото: инстаграм сборной Хорватии/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020, в котором хорваты сыграют со сборной Испании.
"Испанцы показали высокий уровень игры. У них молодая, быстрая, энергичная команда. Футбол в ее исполнении начинается с прессинга на чужой половине поля и основывается на комбинационной игре с большим количеством передач. Необходимо качественно подготовиться. Однако и у нас есть свои козыри — им тоже будет сложно.
Предстоит очень энергозатратный матч. Нам есть что противопоставить. Мы показали это во второй нашей очной встрече в Лиге наций, хотя сейчас у них уже другая команда. Нужно быть внимательными при их прессинге, не терять мяч. И, конечно же, будет тяжело, если играть только от обороны. Необходимо будет атаковать", — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.
Хорватия сыграет со сборной Испании 28 июня, в 19:00 (мск). Место проведения - Копенгаген.
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