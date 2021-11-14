Тренер сборной Хорватии высказался перед матчем с Россией

Фото: инстаграм сборной Хорватии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча с Россией в решающем матче квалификации к ЧМ-2022.

— Есть ли у вас травмированные игроки? Как оцените игру Влашича в Англии?

— Травм у нас нет, Влашич в хорошей форме и готов играть.

— Хорватия гораздо выше в рейтинге ФИФА. Насколько важно обращать на это внимание перед такими играми?

— Меня это вообще не интересует, важно только смотреть на соперника в конкретном противостоянии.

— Вы играли с командой Черчесова и с командой Карпина. Тренер России говорил, что будет играть смело. Вы это видите?

— Мы играли, вы правы. На чемпионате мира был другой матч. Карпин и как игрок был смелым, он пытается привнести это своей команде сейчас. Я не могу сравнивать эти две команды, это разные ситуации, — сказал Далич.

Матч между командами Хорватии и России начнется в 17:00 (мск).

Также не пропустите: Стало известно, сколько денег заработает сборная России в случае победы над Хорватией. | http://soccernews.ru