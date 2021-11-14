Тренер сборной Хорватии высказался перед матчем с Россией
Фото: инстаграм сборной Хорватии/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча с Россией в решающем матче квалификации к ЧМ-2022.
— Есть ли у вас травмированные игроки? Как оцените игру Влашича в Англии?
— Травм у нас нет, Влашич в хорошей форме и готов играть.
— Хорватия гораздо выше в рейтинге ФИФА. Насколько важно обращать на это внимание перед такими играми?
— Меня это вообще не интересует, важно только смотреть на соперника в конкретном противостоянии.
— Вы играли с командой Черчесова и с командой Карпина. Тренер России говорил, что будет играть смело. Вы это видите?
— Мы играли, вы правы. На чемпионате мира был другой матч. Карпин и как игрок был смелым, он пытается привнести это своей команде сейчас. Я не могу сравнивать эти две команды, это разные ситуации, — сказал Далич.
Матч между командами Хорватии и России начнется в 17:00 (мск).
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