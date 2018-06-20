Тренер сборной Ирана раскритиковал судейство в матче с Испанией



Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш подверг критике работу судей в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Испании (0:1).

"Испанцы постоянно долго владеют мячом, а мы играли с позитивным настроем. Каждый раз, отбирая мяч, мы руководствовались одной целью – забить. Жалко, что некоторые контратаки были сорваны фолами испанцев, но арбитр этого не заметил.

Когда они забивают из вне игры – VAR не работает, когда забиваем из офсайда мы – работает.

Помните, в ЮАР был забит гол из вне игры? Эта система стала использоваться слишком поздно. Для футбола это хорошо, и это никак не связано с качеством игры сборной Испании", - приводят слова Кейруша российские СМИ.

После этого матча Иран с тремя очками занимает третье место в группе и для выхода в плей-офф команде нужно будет побеждать Португалию в заключительном матче, который состоится 25 июня.

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