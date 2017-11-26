Тренер сборной Ирландии может возглавить "Эвертон"

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Тренер сборной Ирландии может возглавить "Эвертон"

Наставник сборной Ирландии Мартин О'Нил может стать тренером "Эвертона".

Как сообщает The Sun, североирландский специалист рассчитывает на долгосрочное соглашение, однако "ириски" пока предлагают контракт до конца сезона.

Также на пост тренера "Эвертона" претендует Тони Пьюлис, который согласен на краткосрочное соглашение, но для ливерпульского клуба он является запасным вариантом.

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