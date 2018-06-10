Тренер сборной Исландии поделился ожиданиями от матча с Аргентиной

Наставник сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон прокомментировал предстоящий Чемпионат Мира.

"Это будет трудно, однако, надеюсь, мы сможем преподнести несколько сюрпризов и для Аргентины, и для кого-либо еще" - приводят слова Хадльгримссон российские СМИ.

Напомним, что матче против Аргентины состоится 16 июня.

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