Тренер сборной Испании: "Думаю, у Рамоса получится играть до 40 лет"

Теги реал мадридиспаниясерхио рамос

Тренер сборной Испании: "Думаю, у Рамоса получится играть до 40 лет"

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено поделился мнением о перспективах защитника Серхио Рамоса в национальной команде.

"Рамос демонстрирует превосходное отношение к делу. Он отдаёт все силы ради команды - в зале, в раздевалке и на поле. Я всегда вижу в нём желание совершенствоваться во всём. Серхио добивается невероятных результатов. Полагаю, он побьёт рекорд Икера Касильяса по количеству матчей за сборную. Рамос хочет продолжать играть до 40 лет, и думаю, у него всё получится, поскольку он невероятен", - цитирует Морено Goal.com.

33-летний Рамос выступает за "Фурию Роху" с 2005 года, сыграл 167 матчей и забил 21 гол.

Капитан "Реала" уже повторил рекорд Касильяса по числу проведенных игр за сборную. Более того, он входит в топ-10 лучших бомбардиров национальной команды за всю историю.

Не пропустите: Тренер сборной Испании объяснил непопадание Фати в заявку на ближайшие матчи. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Битва за итальянский трон, экзамен "дерзкой выскочки" и битва лидеров без лидеров: выделяем 4 главных поединка на европейских выходных

Битва за итальянский трон, экзамен "дерзкой выскочки" и битва лидеров без лидеров: выделяем 4 главных поединка на европейских выходных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 7 15
2 Гранада Гранада 7 14
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 7 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 7 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 7 12
8 Вильярреал Вильярреал 7 11
9 Эйбар Эйбар 8 9
10 Валенсия Валенсия 7 9
11 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 7 9
12 Бетис Бетис 8 9
13 Леванте Леванте 7 8
14 Осасуна Осасуна 7 8
15 Алавес Алавес 7 8
16 Хетафе Хетафе 7 7
17 Сельта Виго Сельта Виго 7 6
18 Эспаньол Эспаньол 7 5
19 Мальорка Мальорка 7 4
20 Леганес Леганес 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов