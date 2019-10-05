Тренер сборной Испании: "Думаю, у Рамоса получится играть до 40 лет"
Главный тренер сборной Испании Роберт Морено поделился мнением о перспективах защитника Серхио Рамоса в национальной команде.
"Рамос демонстрирует превосходное отношение к делу. Он отдаёт все силы ради команды - в зале, в раздевалке и на поле. Я всегда вижу в нём желание совершенствоваться во всём. Серхио добивается невероятных результатов. Полагаю, он побьёт рекорд Икера Касильяса по количеству матчей за сборную. Рамос хочет продолжать играть до 40 лет, и думаю, у него всё получится, поскольку он невероятен", - цитирует Морено Goal.com.
33-летний Рамос выступает за "Фурию Роху" с 2005 года, сыграл 167 матчей и забил 21 гол.
Капитан "Реала" уже повторил рекорд Касильяса по числу проведенных игр за сборную. Более того, он входит в топ-10 лучших бомбардиров национальной команды за всю историю.
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|Команда
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|Барселона
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|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|7
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|Вильярреал
|7
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|8
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|Валенсия
|7
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|7
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|Бетис
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|7
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|Осасуна
|7
|8
|15
|Алавес
|7
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|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
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|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|7
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