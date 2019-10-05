Тренер сборной Испании: "Думаю, у Рамоса получится играть до 40 лет"

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено поделился мнением о перспективах защитника Серхио Рамоса в национальной команде.

"Рамос демонстрирует превосходное отношение к делу. Он отдаёт все силы ради команды - в зале, в раздевалке и на поле. Я всегда вижу в нём желание совершенствоваться во всём. Серхио добивается невероятных результатов. Полагаю, он побьёт рекорд Икера Касильяса по количеству матчей за сборную. Рамос хочет продолжать играть до 40 лет, и думаю, у него всё получится, поскольку он невероятен", - цитирует Морено Goal.com.

33-летний Рамос выступает за "Фурию Роху" с 2005 года, сыграл 167 матчей и забил 21 гол.

Капитан "Реала" уже повторил рекорд Касильяса по числу проведенных игр за сборную. Более того, он входит в топ-10 лучших бомбардиров национальной команды за всю историю.

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