Тренер сборной Испании объяснил непопадание Фати в заявку на ближайшие матчи
Наставник сборной Испании Роберт Морено объяснил непопадание вингера "Барселоны" Ансу Фати в заявку на ближайшие матчи.
"Он находился в расширенной заявке. Он успел хорошо проявить себя и я хотел бы помочь ему вырасти как футболисту. Однако у него было повреждение, поэтому мы его не вызвали", - приводит слова Морено Marca.
В текущем сезоне Фати провел 6 матчей, забил два гола и отдал один ассист.
Напомним, что Испании предстоит сыграть против Норвегии и Швеции.
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