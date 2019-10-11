Тренер сборной Испании оценил шансы Фати сыграть на Евро-2020

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Тренер сборной Испании оценил шансы Фати сыграть на Евро-2020

Наставник сборной Испании Роберт Морено не исключает возможного участия вингера "Барселоны" Ансу Фати на Евро-2020.

"У него есть шансы сыграть на Евро-2020. Если он продолжит забивать и выделяться своими действиями на поле, то мы не сможет отказаться от такого футболиста", - приводит слова Морено Mundo Deportivo.

Напомним, что Фати в этом сезоне дебютировал за первую команду "Барселоны". На его счету два гола и один ассист в шести матчах.

В отборе Евро-2020 Испания возглавляет группу F, опережая Швецию на 7 очков.

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