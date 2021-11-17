Тренер сборной Испании U21 назвал причину поражения в матче с Россией

Фото: инстаграм молодежной сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер молодежной сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о поражении своей команды в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года с командой России (0:1).

"Знаете, было очень тяжело. Мы не привыкли соревноваться таких условиях. Поле было обледеневшим. Но мы старались, и смогли показать ту игру, которую хотели показать. Но сыграли точно не на 100%. Против нас играл очень сильный противник, самый сильный противник в группе. Плюс — ваши игроки лучше умеют адаптироваться к таким условиям. Как следствие, сегодняшний результат", - приводит слова де ла Фуэнте "Матч ТВ".

Россия, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы С. Испания также имеет 15 очков в активе, но опережает россиян по разнице мячей.

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