Тренер сборной Кипра назвал причину разгромного поражения от России

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Наставник сборной Кипра Николаос Костеноглу подвёл итоги игры 9-го тура квалификации ЧМ-2022 против России.

Россияне дома разгромили киприотов со счётом 6:0, забив 5 из 6 голов во втором тайме.

"Матч начался с гола на пятой минуте, но в течение первого тайма нам всё-таки удалось выровнять игру. До 55-й минуты мы ещё держались, играли хорошо, даже создавали моменты у ворот соперника. После второго гола всё пошло не так – мы посыпались, потерялись. До этого у нас были надежды. Конечно, мы не ждали, что будет такой счёт, но сейчас главное не зацикливаться и настроиться на следующий матч", - сказал Костеноглу.

В заключительном туре отбора Кипр сыграет на выезде со Словенией.

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