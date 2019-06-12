Тренер сборной Кипра - о матче с Россией: "Мы играли с суперкачественной командой"

Теги россиякипр

Тренер сборной Кипра - о матче с Россией: "Мы играли с суперкачественной командой"

Наставник сборной Кипра Ран Бен-Шимон высоко отозвался о национальной команде России после очного матча четвёртого тура квалификации Евро-2020.

"Я горд своими футболистами. Мы играли с суперкачественной командой. Россия - топ. Поверьте, я сидел на очень удобном месте, чтобы это рассмотреть. Для нас это невероятный опыт", - сказал Бен-Шимон.

Напомним, что Россия победила Кипр со счётом 1:0. Единственный гол на 38-й минуте забил Алексей Ионов.

По итогам четырёх туров россияне занимают второе место в отборочной группе, а киприоты - пятое.

Не пропустите: Черчесов прокомментировал победу сборной России над Кипром. | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 4 июня

Главные новости дня: 4 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Англия Англия 2 6
2 Чехия Чехия 3 6
3 Косово Косово 3 5
4 Болгария Болгария 4 2
5 Черногория Черногория 4 2
Группа B М О
1 Украина Украина 4 10
2 Люксембург Люксембург 4 4
3 Сербия Сербия 3 4
4 Португалия Португалия 2 2
5 Литва Литва 3 1
Группа C М О
1 Северная Ирландия Северная Ирландия 4 12
2 Германия Германия 3 9
3 Нидерланды Нидерланды 2 3
4 Беларусь Беларусь 4 0
5 Эстония Эстония 3 0
Группа D М О
1 Ирландия Ирландия 4 10
2 Дания Дания 3 5
3 Швейцария Швейцария 2 4
4 Грузия Грузия 4 3
5 Гибралтар Гибралтар 3 0
Группа E М О
1 Венгрия Венгрия 4 9
2 Словакия Словакия 3 6
3 Хорватия Хорватия 3 6
4 Уэльс Уэльс 3 3
5 Азербайджан Азербайджан 3 0
Группа F М О
1 Испания Испания 4 12
2 Румыния Румыния 4 7
3 Швеция Швеция 4 7
4 Норвегия Норвегия 4 5
5 Мальта Мальта 4 3
6 Фарерские острова Фарерские острова 4 0
Группа G М О
1 Польша Польша 4 12
2 Израиль Израиль 4 7
3 Австрия Австрия 4 6
4 Словения Словения 4 5
5 Македония Македония 4 4
6 Латвия Латвия 4 0
Группа H М О
1 Франция Франция 4 9
2 Турция Турция 4 9
3 Исландия Исландия 4 9
4 Албания Албания 4 6
5 Молдова Молдова 4 3
6 Андорра Андорра 4 0
Группа I М О
1 Бельгия Бельгия 4 12
2 Россия Россия 4 9
3 Казахстан Казахстан 4 6
4 Шотландия Шотландия 4 6
5 Кипр Кипр 4 3
6 Сан-Марино Сан-Марино 4 0
Группа J М О
1 Италия Италия 4 12
2 Финляндия Финляндия 4 9
3 Армения Армения 4 6
4 Греция Греция 4 4
5 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4 4
6 Лихтенштейн Лихтенштейн 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов