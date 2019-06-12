Тренер сборной Кипра - о матче с Россией: "Мы играли с суперкачественной командой"
Наставник сборной Кипра Ран Бен-Шимон высоко отозвался о национальной команде России после очного матча четвёртого тура квалификации Евро-2020.
"Я горд своими футболистами. Мы играли с суперкачественной командой. Россия - топ. Поверьте, я сидел на очень удобном месте, чтобы это рассмотреть. Для нас это невероятный опыт", - сказал Бен-Шимон.
Напомним, что Россия победила Кипр со счётом 1:0. Единственный гол на 38-й минуте забил Алексей Ионов.
По итогам четырёх туров россияне занимают второе место в отборочной группе, а киприоты - пятое.
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