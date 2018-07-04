Тренер сборной Колумбии остался недоволен работой арбитра в матче с Англией

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман подверг критике работу арбитра Марка Гейгера в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Англии (1:1, 3:4 по пенальти).

"Мы вылетели, потому что не забили пенальти. Матч был жесткий. Все знали, что матч будет таким – много говорили о стандартах Англии и Колумбии.

Было тяжело играть, думая о решениях арбитра. Что-то происходит в футболе. Многое непонятно. В игре было много пауз. Это плохо. Это помешало нашей команде", - приводят слова Пекермана российские СМИ.

Напомним, что в начале второго тайма Гейгер назначил очень спорный пенальти в ворота сборной Колумбии, который реализовал Харри Кейн.

Не пропустите: Легендарный Асприлья раскритиковал судейство в матче Колумбия - Англия. | http://soccernews.ru